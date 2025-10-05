Detienen a presunto extorsionador dentro de cúster: tenía en su poder balas y tres explosivos

La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino en el distrito de Independencia, a un sujeto que tenía en su poder más de 100 maquetas de teléfonos que utilizaba para estafar a personas bajo la modalidad del "cambiazo".

El coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Robos de la Dirincri, señaló que el detenido, identificado como Anderson Michele Aguirre Acosta, alias 'Kurt', fue capturado al interior de una cúster junto a quien sería el chofer de la unidad.

Modus operandi

Montúfar explicó que el sujeto utilizaba un vidrio grueso con peso similar al de un teléfono real para realizar el cambiazo frente a sus víctimas. Durante la intervención, además de las maquetas, se encontraron tres cartuchos de emulsión y drogas en poder del detenido.

Antecedentes e investigación

Según el coronel PNP, el individuo dejaría estos explosivos en negocios para presuntamente extorsionarlos. Asimismo, Montufar detalló que Aguirre Acosta también cuenta con un gran prontuario policial previo.

Las investigaciones determinarán las responsabilidades de la segunda persona intervenida, quien se encontraba junto al detenido al momento de la captura. La Dirincri continúa con las pesquisas para establecer el alcance de las actividades delictivas.