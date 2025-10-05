Madre que sufrió robo de su casa pide al alcalde de SJL una computadora para su hijo y adopción de gatitos

Delincuentes ingresaron a una vivienda familiar en San Juan de Lurigancho mientras sus ocupantes se encontraban fuera y robaron dinero y sus pertenencias. Para evitar ser grabados, utilizaron pintura en spray para bloquear una de las cámaras de seguridad.
La afectada contó que se llevaron una televisión de 55 pulgadas, una impresora, una computadora utilizada por su hijo para postular a Beca 18, una cámara fotográfica, S/7,800 en efectivo y una tarjeta bancaria.
La computadora robada era utilizada por el hijo de la mujer, quien acababa de terminar el quinto de secundaria y se preparaba para postular a una beca de estudios. Los delincuentes también ingresaron a otra vivienda del mismo edificio multifamiliar, donde sustrajeron un televisor y una laptop.
Dinero destinado a animales rescatados
La mujer víctima del robo es además rescatista de animales y tenía destinado el dinero sustraído al cuidado y alimentación de 15 gatos rescatados y un perro llamado Tobby que requiere tratamiento médico.
Pedido a alcalde y adopción de gatitos
La afectada pidió al alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, que done una computadora a su hijo para que pueda continuar sus estudios, así como solicitó a personas interesadas que quieran adoptar a 12 de los gatos rescatados.