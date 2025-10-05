"Alerta Casero": hallan la mayoría de balanzas calibradas en mercado de SJM

El Dominical de Panamericana Televisión continúa con los operativos "Alerta Casero" en diversos mercados de la capital, con el objetivo de detectar balanzas adulteradas utilizadas por deshonestos vendedores.

Estos operativos se realizan en coordinación con las áreas de fiscalización de los distintos distritos para sensibilizar a los comerciantes y proteger a los consumidores de posibles engaños en el peso de sus compras.

Resultados en SJM

Los operativos han comenzado a mostrar resultados positivos, según constatamos durante una visita a mercados como el de San Juan de Miraflores. La mayoría de vendedores en estos establecimientos mantienen sus balanzas correctamente calibradas.

Recomendaciones a consumidores y recorrido

Se recomienda a los compradores verificar que las balanzas de los vendedores cuenten con la certificación del Instituto Nacional de Calidad (INACAL) para garantizar la precisión en el peso de los productos.

Cabe resaltar, que la iniciativa "Alerta Casero" continuará recorriendo los mercados de Lima para asegurar que se respeten los derechos de los consumidores en sus compras diarias y le den el precio exacto.