Intervienen a más de 100 personas en búnker: un detenido estaría vinculado a crimen de ciudadano indonesio

La División de Homicidios de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino alrededor de 140 personas durante el allanamiento a un búnker la madrugada de este domingo en la avenida Los Platinos, en Los Olivos. Los detenidos estarían vinculados a la organización criminal 'Antitren', que se dedicarían al sicariato y extorsión en varios distritos de la capital.

Las personas fueron intervenidas cuando se encontraban en plena celebración en este local donde se promocionaba las fiestas por redes sociales. De acuerdo con información preliminar, uno de los intervenidos estaría involucrado en el asesinato del ciudadano indonesio en Lince.

Clausura de local

William Valladares, gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos, indicó que se procedió con la clausura definitiva del local que también funcionaba como discoteca clandestina y se encontraron motos que serían utilizadas para hechos ilícitos.

El funcionario detalló que el tercer piso del predio no tiene permiso para funcionamiento de la discoteca. Una mujer resultó afectada con la clausura ya que tiene su negocio de cevichería que no tiene nada que ver con la discoteca.

Encuentran armas y droga

Todos los intervenidos fueron subidos a un vehículo para ser trasladados a la sede de la Dirincri, en la avenida España. Los agentes encontraron durante la intervención tres pistolas, una arma mini uzi y droga.