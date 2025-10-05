Asesinan a balazos a conductor en plena ruta y con pasajeros a bordo en SJM

Un conductor de transporte fue asesinado tras ser baleado cuando conducía la unidad de la empresa Lipetsa, también conocida como "Los Triángulos". El hecho ocurrió la noche del último sábado 4 de octubre cerca al hospital María Auxiliadora, en San Juan de Miraflores.

La víctima fue identificada como Daniel José Cedeño Alfonso, un ciudadano de origen venezolano, que se encontraba manejando el vehículo con pasajeros a bordo cuando fue interceptado por delincuentes a bordo de una motocicleta.

Ataque y demora en atención

Uno de los ocupantes de la moto descendió para disparar contra el chofer quien se encontraba con el vehículo detenido por el tráfico. Un testigo señaló que personal de la policía y serenazgo demoró al menos 20 minutos en llegar al lugar para llevarlo al hospital.

Sin amenazas previas y menor en orfandad

Cuando lograron atender al chofer y trasladarlo al hospital, se confirmó que el chofer baleado había perdido la vida. De acuerdo a los conductores, la empresa de transportes no venía recibiendo amenazas previas.

La unidad de transportes atacada fue trasladada hasta la comisaría de San Juan de Miraflores, donde llegaron sus compañeros, quienes indicaron que venían laborando con ellos hace un par de años. La víctima ha dejado en la orfandad a un menor de dos años.