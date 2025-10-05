Gremio de transportistas anuncia nuevo paro para este lunes 6 de octubre tras asesinato de chofer

El presidente de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), Martín Ojeda, anunció que mañana, lunes 6 de octubre, el gremio que representa acatará un nuevo paro de transportistas en Lima y Callao tras el asesinato de un conductor en San Juan de Miraflores.
La víctima fue identificada como Daniel José Cedeño Alfonso, ciudadano de origen venezolano, quien trabajaba para la empresa Lipetsa, conocida como "Los Triángulos", fue asesinado por sujetos a bordo de una motocicleta cuando conducía su vehículo con pasajeros a bordo cerca del hospital María Auxiliadora.
Anuncio sobre "apagado de motores"
El último lunes 29 de septiembre, Ojeda señaló en diálogo con Buenos Días Perú, que evaluarían si la situación se agudiza o hay un evento parecido (asesinato por extorsión) durante la semana pasada y de ser así, apagarían motores en todo Lima.
"Nosotros hemos dicho, que si en esta semana, tomamos la temperatura y esta situación se agudiza o hay un evento parecido, apagamos motores, no solamente en la zona de San Juan de Lurigancho, sino en todo Lima. No estamos de acuerdo con las marchas y esperamos que la población entienda que si apagamos de motores, no solamente es una posición empresarial, es una posición ciudadana", manifestó a Panamericana Televisión.