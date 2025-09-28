Sujetos filtraban datos personales a bandas criminales para extorsiones en Cercado de Lima

Dos sujetos fueron capturados por la Policía Nacional en el Cercado de Lima mientras circulaban en una motocicleta adulterada por la avenida Enrique Meiggs. Los detenidos son acusados de filtrar datos a bandas criminales para extorsiones.

Samuel Garcia Gonzalez y Jesús Soplin La Rosa fueron intervenidos con dos galoneras con combustible, un panfleto extorsivo, cuatro municiones, dos tarjetas bancarias, dos encendedores y un celular, según informó el coronel Hugo Meza Farfán, jefe de la División de Lima Centro.

La hipótesis policial señala que los detenidos serían responsables de incendiar varios vehículos de transporte informal en el Cercado de Lima. El coronel Meza detalló ataques a una mototaxi en junio de 2023, vehículos en diciembre de 2024, y combis y automóviles incendiados en mayo y junio de 2025.

Nuevo esquema criminal de "doxeo"

Meza reveló que los capturados presuntamente filtraban información personal a bandas criminales. Según las investigaciones, operaban mediante empresas fachada en redes sociales denominadas "MX" o "Junín MX", ofreciendo servicios de "doxeo" o marcaje de personas para facilitar extorsiones.

Apoyo logístico y detención

El coronel Meza indicó que "prestaban apoyo logístico" interviniendo datos para que bandas criminales pudieran localizar y extorsionar a sus víctimas. Los sujetos permanecen detenidos en la Depincri Cercado a disposición de la justicia.