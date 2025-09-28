Comerciantes siguen haciendo de las suyas: encuentran balanzas adulteradas en mercado de San Miguel

Un equipo de El Dominical recorrió los principales mercados del distrito de San Miguel, para verificar el correcto funcionamiento de las balanzas utilizando una pesa de medio kilo como referencia.

En un puesto de pescado se encontró una balanza digital con la pantalla dañada que arrojaba dos cantidades diferentes y carecía de certificación del Instituto Nacional de Calidad (Inacal). El propietario no pudo presentar el documento requerido durante la inspección.

Sanciones, resistencia y buenos vendedores

Fiscalizadores de la comuna de San Miguel procedieron con la retención de la balanza adulterada y aplicaron una multa administrativa equivalente al 30% de 1 UIT. Durante el operativo, un sujeto no identificado intentó justificar el proceder de los vendedores y empujó a nuestro reportero.

Aunque se encontraron vendedores honestos que entregaban el peso exacto a sus caseros en sus ventas, continúan los comerciantes que afectaban el bolsillo de los consumidores utilizando balanzas descalibradas.

Balanzas descalibradas en otros distritos

Cabe resaltar, que esta verificación forma parte de la cobertura periodística que realiza Panamericana Televisión donde anteriormente se detectaron irregularidades similares en balanzas de mercados del Callao, Independencia y Comas.