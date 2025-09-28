Callao: dueño de restaurante con 20 años en funcionamiento cierra definitivamente por extorsiones

Un hombre que tiene un local de comida rápida desde hace 20 años en la zona de San Judas Tadeo (Barracones), en el Callao, se ha visto en la obligación de cerrar su negocio tras ser víctima de extorsiones.

En diálogo con El Dominical, el señor Martín Medina contó que el pasado martes 16 de septiembre le enviaron un mensaje extorsivo pidiendo S/4 mil mensuales (S/2 mil a la quincena y lo restante a fin de mes).

Ante la negativa, continuaron con los mensajes extorsivos hasta que mandaron una carta con balas indicándole que atentarían contra el propietario, su esposa y trabajadores. Además, colocaron un número plin al que debían depositarle el dinero.

Amenazas desde hace seis meses

El dueño del negocio reveló que desde hace unos seis meses un sujeto acudió a su local y tomó fotografías. Los vecinos lo detuvieron, pero continuó recibiendo amenazas, pese a que puso la denuncia.

Cierre definitivo y denuncia ante PNP

Ante el temor de ataques, el propietario ha decidido "cerrar de por vida" su negocio y dedicarse a otra cosa "porque no puede seguir así". Medina ya presentó su denuncia ante la Depincri Callao y ha pedido garantías. Los agentes no han acudido hasta el negocio, pero le han mencionado que rondarán la zona y pronto capturarán a los implicados.