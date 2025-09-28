Línea 'La 50' suspende sus servicios por extorsiones y ataques a transportistas

La empresa San Sebastián, más conocida como 'La 50' suspendió sus servicios hasta nuevo aviso, debido las extorsiones y asesinatos ocurridos recientemente contra transportistas de San Juan de Lurigancho y otros distritos.

A través de un comunicado, la línea detalló que esta medida responde a los atentados y muertes de trabajadores de las empresas de transportes Las Flores (57), Transportes Huáscar, Roma y Santa Catalina.

"No tenemos garantías para el desarrollo de nuestras actividades y 'La 50' no puede poner en riesgo la vida de nuestros conductores y de nuestros usuarios que a diario usan nuestro servicio", indican en el mensaje.

Temor en conductores y pasajeros

Debido a los ataques que se registran a diario en varios puntos de la capital, el temor es latente tanto en trabajadores como en pasajeros. El comunicado finaliza con la frase "Los transportistas de SJL ya no tienen miedo al TERROR".

Recientes mejoras en servicio

Cabe resaltar, que esta empresa de transportes había anunciado la reducción de sus pasajes a S/1 durante todo septiembre, desde Puente Nuevo hasta la zona de Montenegro, además de tener la opción de utilizar tarjetas de débito para el pago del pasaje.