Decomisan balanzas adulteradas en mercado Unicachi: resetean máquinas tras ser descubiertos

Un equipo de El Dominical llegó al distrito de Comas para detectar balanzas adulteradas en el mercado Unicachi, donde se encontraron varios de estos equipos que no marcaban el peso exacto y sobrepasaban hasta 40 gramos.

Una de las vendedoras señaló que no tenía dinero para comprarse otra balanza, mientras que otro comerciante, al ser descubierto, puso como excusa que la balanza "se mueve por el viento, se marca solito".

En presencia de nuestras cámaras, una vendedora reseteó (prender y apagar) su balanza que tenía 40 gramos de más, para hacer creer a los fiscalizadores que sus instrumentos estaban en óptimas condiciones.

Decomiso y multas

El área de Fiscalización de la Municipalidad de Comas decomisó aproximadamente más de 20 balanzas adulteradas durante su intervención. Los dueños de estos instrumentos deberán pagar una multa de una UIT (S/ 5,350), sin posibilidad de devolución de lo incautado, según las disposiciones municipales.

Vendedores honestos

Si bien se detectaron varios casos de adulteración, también encontramos a trabajadores honestos que cumplen con el peso exacto. Una cliente expresó su satisfacción por la honestidad de estos comerciantes.