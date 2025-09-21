Asesinan a balazos a colectivero y pasajera en Chorrillos: ataque sería por cobro de cupos

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que cuatro sicarios a bordo de dos motocicletas atacaron a balazos a un colectivo y su pasajera en el óvalo de La Curva, en el distrito de Chorrillos.

Alrededor de las 10:25 p.m., en medio de los vehículos y en presencia de testigos, los sujetos interceptaron el auto colectivo y dispararon más de 20 veces contra la unidad, según se aprecia en las grabaciones.

En otra cámara se muestra la huida de estos criminales, quienes escaparon entre los vehículos luego del atentado. Las víctimas fueron identificadas como el chofer Elton David Gómez Sánchez y una mujer de nacionalidad venezolana que viajaba en el asiento del copiloto. Otra pasajera que estaba sentada en la parte posterior de la unidad resultó herida por un impacto de bala.

Hipótesis policial y ataques recientes

La hipótesis que maneja la Policía Nacional es que el ataque se habría perpetrado debido al cobro de cupos, pues se supo a través de testigos que el conductor se dedicaba a realizar el servicio de colectivo en un paradero muy cercano al lugar de los hechos.

Algunos vecinos señalaron que hace unos meses atrás otro colectivero fue baleado en el mismo paradero, expresando su indignación por la falta de seguridad y porque el incidente ocurrió muy cerca de la comisaría.

Temor en usuarios e investigaciones

Luego del atentado, el paradero de colectivos tenía poca presencia de conductores. Una usuaria manifestó temor de subirse a estas unidades tras los constantes ataques. El caso está en manos de la Depincri de Chorrillos y se espera que las cámaras de seguridad de la zona proporcionen más información sobre la identidad de los sicarios y las circunstancias del ataque.