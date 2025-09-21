Marcha de la Generación Z termina en disturbios: los destrozos y desmanes tras protesta

Durante la denominada "Marcha de la Generación Z" en el centro de Lima, se registraron enfrentamientos, donde la Policía Nacional tuvo que hacer uso de bombas lacrimógenas y perdigones para dispersar a los manifestantes que atacaban con piedras, palos y botellas.

La concentración empezó desde las 5:00 p.m. en la plaza San Martín, lugar donde llegaron diferentes personajes como el excongresista Jhonny Lescano. La movilización había sido convocada mayoritariamente por jóvenes cuyo símbolo era una bandera negra con una calavera portando un sombrero de la conocida serie "One Piece".

Protestas y disturbios en avenida Abancay

El despliegue policial fue numeroso desde tempranas horas de la tarde en los alrededores de la plaza San Martín. Las protestas también se registraron en la avenida Abancay, cerca al Parque Universitario, donde los protestantes quemaron los separadores viales.

Daños en vallas metálicas y en la Fiscalía

Un equipo de Panamericana Televisión llegó hasta la intersección del jirón Ocoña con Carabaya, uno de los puntos más afectados, constatando que las vallas metálicas que cubrían la zona quedaron totalmente dañadas con gran cantidad de piedras regadas en la pista.

A pocos metros de la sede del Ministerio Público, en la avenida Abancay, quedaron regados grandes bloques de cemento, piedras y tierra, inhabilitando casi dos carriles debido al daño causado a los separadores viales del corredor morado. La sede fiscal terminó con daños en el frontis, ya que varias lunas fueron rotas luego de que los protestantes lanzaran piedras.