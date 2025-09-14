Exigen cupo de S/15 mil a galería en Carabayllo: "Tenemos que estar rezando", dice víctima de extorsión

Desde hace dos meses, los comerciantes de la Galería Plaza 2021, en el distrito de Carabayllo, vienen siendo amenazados y extorsionados por parte del grupo delictivo identificado como "Los Injertos de Puente Piedra".

Este grupo criminal intimida a los negociantes del local, integrado en su mayoría por madres de familia que han optado por abrir sus negocios de manera esporádica debido a la zozobra y temor a ser atacados.

Modalidad de amenazas y seguimiento

La primera amenaza llegó en julio a una comerciante a través de WhatsApp, exigiendo inicialmente 5 mil soles para "trabajar con tranquilidad" y amenazando con atentar contra la vida de su hija y su negocio.

El mensaje extorsivo advierte que si no acceden al pago, el monto aumentará a 10 mil soles y menciona posibles secuestros. Las víctimas han recibido videos donde los delincuentes muestran que realizan seguimiento de sus movimientos por la avenida.

Rezan ante temor de ataques y caso en Dirincri

Las comerciantes afectadas manifestaron que viven en constante preocupación, sin poder dormir o comer adecuadamente, y deben estar "rezando para que no sea el delincuente" quien las ataque. El caso ya se encuentra en manos de la División contra el Crimen Organizado de la Dirincri de la avenida España.