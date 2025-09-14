Familiares de joven obrero fallecido en derrumbe piden ayuda a empresa para retirar cuerpo de morgue

Una tragedia ocurrió el último sábado luego de que tres obreros murieron tras el derrumbe de un muro de contención en una obra de construcción ubicada en la calle Margaret Mitchell, en el distrito de San Borja.

Los familiares de William Nuñez Valladolid, un joven de 19 años que falleció durante el derrumbe, señalaron en diálogo con El Dominical que aún no han podido retirar su cadáver de la Morgue Central de Lima.

Piden comunicación de empresa para retiro de cadáver

Eliana García, tía de la víctima señala que se han intentado comunicar con la empresa constructora, pero hasta el momento no han recibido respuesta. "Me dijeron que tengo que esperar la llamada de un ingeniero, pero hasta el momento no tenemos ninguna respuesta ni llamada", dijo.

Señaló que no cuentan con recursos económicos para poder retirar el cuerpo de la Morgue y piden que la empresa se responsabilice. Ellos necesitan pagar S/10 mil para poder trasladar su cadáver a su ciudad natal en Chiclayo.

Tenía protección, pero no estuvo presente supervisor

Por su parte, su tío indicó que en la obra si contaba con las medidas de protección respectiva, pero al momento del accidente, tenía el arnés y su equipo de protección respectivo, pero no estuvo presente el supervisor.

"Yo he estado cuando mi sobrino estaba al costado mío, pero no le dio el chance (de salir). A la empresa que se hagan presente, que esto no quede impune y que se contacten con nosotros para no llegar a temas legales, por la negligencia del supervisor que se desapareció", manifestó.