SJL: asesinan a balazos a mujer en mercado frente a su menor hijo

Una joven madre de 29 años fue asesinada a balazos por presuntos sicarios cuando se encontraba al interior de una juguería frente a su hijo de 4 años. El hecho ocurrió el último sábado en el mercado "José Carlos Mariátegui", en San Juan de Lurigancho.

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que el sujeto ingresa y va directamente contra la víctima. El sicario le dispara en la cabeza y la mujer cae al pavimento y luego le dispara tres veces más.

Los familiares gritaron ante la horrenda escena y su menor hijo sale corriendo despavorido mientras que los criminales huyeron con rumbo desconocido. La mujer fue trasladada al hospital de San Juan de Lurigancho donde llegó cadáver.

Mujer no recibió amenazas previas

La familia de la víctima se encuentran consternados por lo sucedido y prefieren evitar declarar ante la prensa. Ellos manifestaron que la mujer no tenía problemas con nadie ni reportó amenazas previas.

Celeridad en investigaciones y cámara habría captado ataque

Peritos de criminalística realizaron las diligencias respectivas y la familia a las autoridades celeridad en las investigaciones. Cabe resaltar, que una cámara de seguridad habría captado el terrible momento del asesinato.