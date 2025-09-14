Mototaxistas extorsionados en SJL: Dos bandas criminales se enfrentan por el control de cupos

Dos extorsionadores se grabaron lanzando amenazas de muerte y utilizando armas de fuego apuntando a la cabeza de un mototaxista, en San Juan de Lurigancho. El video evidencia el nivel de violencia de las bandas criminales que se estarían enfrentando por el control de las extorsiones en la zona de Huáscar, donde los transportistas operan con temor constante a ser asesinados.

Los mototaxistas afectados señalaron que la banda "La Nueva Generación" les exige pagos de 20 mil soles además de una mensualidad, mientras que otra organización criminal compiten por el control territorial.

Extorsiones y presunta corrupción policial

Mario Arce, presidente de la Confederación de Mototaxistas del Perú, reveló que las denuncias por extorsión se están "empolvando en carpetas fiscales" y denunció que un oficial de la Unidad de Extorsiones de la Dirincri habría cobrado 9 mil soles a la asociación "Los Pioneros" para acelerar una investigación.

"Eso no se puede permitir, a los compañeros de Breña les han cobrado su platita y continúa la extorsión", afirmó. Cientos de mototaxistas han perdido la vida de manera violenta en los últimos años, según reportaron las organizaciones gremiales.

Pese a denuncias y paros continúan extorsiones

Pese a las denuncias, paros y movilizaciones de los gremios, este sector de transportistas sigue vulnerable ante la desidia de las autoridades. Los afectados mantienen oculta su identidad por temor a represalias, mientras las extorsiones continúan incrementándose en la capital.