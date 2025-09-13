Atacan a balazos a bus en Carabayllo: chofer herido manejó varias cuadras para poner a salvo a pasajeros

Un nuevo ataque armado contra una línea de transportes. Esta vez un bus de la empresa Impulsa Progreso con pasajeros a bordo, fue atacado a balazos en la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Carabayllo.

Según testigos, dos sujetos en una motocicleta persiguieron la unidad aproximadamente dos cuadras y, al detenerse para el descenso de un pasajero, abrieron fuego contra el conductor, quien milagrosamente salvó su vida al rozarle un disparo la espalda.

Conductor herido maneja para salvar a pasajeros

Pese a su herida, el conductor continuó manejando varias cuadras más para poner a salvo a los pasajeros, siendo luego trasladado de emergencia al Hospital Nacional Sergio Bernales donde fue estabilizado y dado de alta durante la madrugada.

Extorsión a empresa y más ataques

En su declaración policial, el chofer reveló que la empresa Impulsa Progreso, que cubre la ruta Carabayllo-Ate, está siendo extorsionada desde hace meses con un cupo diario de nueve soles por bus para "trabajar tranquilos".

El transportista contó que los pagos comenzaron el año pasado cuando un compañero fue atacado a balazos, confirmando que "nosotros pagamos" el cupo exigido. Este caso se suma a los recientes ataques armados contra transportistas en Lima, donde en las últimas horas un conductor y una mujer murieron en un ataque similar en Villa El Salvador.