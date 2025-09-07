"El aire distorsiona el peso": la insólita excusa de vendedora con balanza adulterada en el Callao

La Municipalidad del Callao, a través de su Área de Fiscalización y Regulación de Comercio, incautó cuatro balanzas adulteradas durante un operativo en mercados del primer puerto, donde se detectaron faltantes de peso que perjudicaban a los compradores.

Los operativos se realizaron en respuesta a las quejas ciudadanas sobre posibles estafas mediante estos instrumentos de medición alterados. En un puesto de pescado, fiscalizadores constataron un faltante de más de 500 gramos, descubriendo que el comerciante ya había sido sancionado previamente por modificar su balanza.

El vendedor intentó reiniciar el equipo alegando que "se desprogramaba solo". En varias avícolas de los mercados, se encontraron balanzas mal calibradas que incrementaban el peso en 25 gramos por kilo y en un caso se detectó un exceso de 145 gramos. Una comerciante puso como excusa que "el aire distorsiona el peso".

Multas y reacciones de afectados

Los comerciantes cuyas balanzas fueron intervenidas recibieron notificaciones de decomiso y tienen un plazo de cinco días para pagar una multa equivalente a 1 UIT (S/ 5,350); de lo contrario, se procederá con la sanción correspondiente.

"Todos son así casi, tienen esa costumbre, por eso ojalá que ustedes siempre vengan a ver. Me parece bien lo que están haciendo", dijo una compradora. El operativo evidenció que la mayoría de balanzas adulteradas se concentraban en avícolas circundantes a los centros de abasto.