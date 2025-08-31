Descartan extorsión en triple asesinato en SJL: estas son las hipótesis que maneja la PNP

Un sicario asesinó a balazos a tres personas en el jirón Wiracocha, en el distrito de San Juan de Lurigancho. El ataque ocurrió alrededor de las 11 p.m. frente a ambulantes y testigos, tras lo cual el homicida huyó con dos cómplices en motocicletas por el jirón Los Amautas.

El criminal disparó contra Saúl Cayllahia Quispe, propietario de la discoteca "Peru Chela", Humberto Percy Rodríguez, sonidista del local y Braulio Ascensios Collao, administrador de la discoteca "Gato Negro".

La esposa del administrador y amigos de las víctimas llegaron al lugar tras el hecho. "Peru Chela" había sido intervenida previamente por la policía, donde detuvieron a más de 10 extranjeros y encontraron armas y drogas.

Hipótesis del crimen

El jefe de la Divpol Este 2 indicó que investigan dos hipótesis, una por el proceso judicial pendiente contra las víctimas y la otra por la rivalidad contra un sujeto conocido como 'Márquez' por las presentaciones de conjuntos musicales chicha, descartando que se trate de un caso de extorsión.

Vecinos critican a comuna y familia recopila imágenes

Vecinos expresaron preocupación por la violencia en discotecas de la zona y criticaron la inacción de la comuna. Familiares de las víctimas recopilan grabaciones de cámaras de seguridad para identificar a los responsables.