Nuevo ataque a financiera Compartamos: detonan granada en cajero automático en Comas

Delincuentes detonaron una granada en un cajero automático del banco Compartamos. El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en la cuadra 78 de la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Comas.

Un equipo de El Dominical llegó hasta el lugar y corroboró que las puertas de ingreso de la entidad financiera se encuentran selladas con plásticos. De acuerdo a los vecinos, los criminales fugaron en una miniván de color blanco.

Los residentes se despertaron alarmados durante la madrugada ante el fuerte ruido y el sonido de las alarmas de los autos estacionados. Hasta el momento, se desconoce si los criminales se llevaron dinero.

Ataque frente a hospital

Hasta el lugar llegó la policía, quienes demoraron en llegar hasta el lugar. Cabe resaltar, que este atentado ocurre frente al hospital de Collique, una zona que debería tener mayor presencia policial.

Segundo ataque contra Compartamos

Cabe resaltar, que este es el segundo ataque contra el banco Compartamos. El último viernes 29 de agosto, un grupo de delincuentes detonó un balón de gas en un cajero automático de la misma entidad financiera ubicado en la Av. Las Torres, a la altura del puente Zoológico de Huachipa.