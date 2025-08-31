Detonan explosivo en casa de comerciante en Comas: ataque estaría dirigido a mercado donde trabaja

Un sujeto fue captado dejando y detonando un artefacto explosivo en la puerta de la vivienda de una comerciante. El hecho ocurrió durante la madrugada en la urbanización Nuevo Sol, en el distrito de Comas.

Cámaras de seguridad captaron al hombre corriendo tras dejar el explosivo, el cual dejó serios daños en la fachada del predio. En diálogo con El Dominical, la afectada contó que el ataque estaría dirigido el mercado donde labora.

Mercado sería extorsionado

Según la afectada, quien por temor prefiere mantener su identidad en reserva, señaló que la presidenta del centro de abastos "Hacienda", recibió un aviso de extorsión el pasado lunes 18 de agosto.

"El mensaje fue directo para la directiva, no sé que quieren saber conmigo, porque yo solo voy y cumplo con mi trabajo de vender especería" (...) "No tengo nada a cargo de la parte económica", dijo.

Aclara que solo es inquilina