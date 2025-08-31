Sicarios asesinan a abogado vinculado a alias ‘Caracol’: fue acribillado en su auto en el Callao

Sicarios asesinaron a balazos la noche del último sábado a Moises Mere Ruiz, conocido como 'Loco Mere', abogado vinculado a la organización criminal Barrio King, liderada por Gerson Gálvez Calle, alias 'Caracol'.

De acuerdo a testigos, el letrado se encontraba dentro de su vehículo junto a su esposa y su hija de un año a solo media cuadra de su vivienda en el jirón Huáscar, cuando fue interceptado por sicarios quienes le dispararon a matar.

El hombre de 46 años que se encontraba aún herido, habría manejado su automóvil unos metros más adelante impactando contra una unidad de color negro. Mere fue trasladado al hospital Carrión donde se certificó su muerte.

Vínculos con Barrio King

De acuerdo a la Policía, el abogado se dedicaba a tejer vínculos policiales con fiscales y jueces para liberar a sujetos que eran encarcelados, ligados o señalados a la banda criminal Barrio King, dedicada a la extorsión y cobro de cupos.

Cabe resaltar, que Mere Ruiz era uno de los hombres de confianza de alias 'Caracol', quien se encuentra actualmente recluido tras ser sentenciado a 35 años de cárcel por tráfico ilícito de drogas en 2016.