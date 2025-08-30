SMP: tras enfrentamiento a balazos con delincuentes policías logran recuperar autos robados

En un amplio operativo, donde se registró una balacera con delincuentes, policías recuperaron dos autos que habían sido robados en las últimas horas. La intervención se realizó en la urbanización San Remo, en San Martín de Porres (SMP).

Según se conoció, en el tiroteo uno de los delincuentes, identificado como Rubén Fernando Astor Quispe, resultó herido. El sujeto fue conducido inmediatamente al Hospital Luis Negreiros Vega, donde permanece internado.

ROBO Y EXTORSIONES

Otros tres delincuentes huyeron y dejaron los vehículos en los que se movilizaban, ambos robados. El interior de los automóviles los policías encontraron una réplica de arma de fuego, dos pasamontañas y una granada tipo piña.

Las investigaciones revelan que estos sujetos serían miembros de ‘Los Malditos del Santa’, una sanguinaria organización criminal dedicada al robo a mano armada y extorsiones a emprendedores en la zona norte de Lima, informa RPP.