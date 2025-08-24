Oleajes anómalos afectan litoral peruano: recomiendan evitar actividades en el mar

La mañana de este domingo 24 de agosto, fuertes oleajes se hicieron presentes en la zona del humedal La Arenilla, en el distrito de La Punta (Callao). Las olas, que alcanzaron alturas de hasta tres metros y se elevaron cerca de cuatro al impactar contra el enrocado, provocaron que parte del sector quedara inundado, según relataron testigos en el lugar.

Vecinos señalaron que, si bien están acostumbrados a la fuerza del mar en temporadas específicas, esta vez la situación ha superado lo vivido en años anteriores. Uno de ellos indicó que incluso parte del enrocado habría cedido a consecuencia del constante impacto de las olas, lo que evidencia la vulnerabilidad de esta zona costera.

Recomendaciones de seguridad

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) envió mensajes de alerta a la ciudadanía recordando que, ante la presencia de oleajes anómalos, se debe evitar realizar actividades pesqueras, portuarias, deportivas o recreativas en el mar. La institución precisó que este fenómeno se extenderá hasta el 27 de agosto a lo largo de todo el litoral peruano.

Los especialistas atribuyen este evento al anticiclón del Pacífico Sur, responsable no solo del incremento de la intensidad del mar, sino también de la nubosidad y las condiciones atmosféricas que se perciben en Lima y en distintas regiones del país. Frente a ello, las autoridades instan a la población a mantenerse informada y tomar medidas preventivas para reducir riesgos.