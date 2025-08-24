San Juan de Miraflores: Sereno atropella a vecina y municipalidad lo sanciona

Un agente de serenazgo de la Municipalidad de San Juan de Miraflores protagonizó un grave incidente al circular con su motocicleta por una vereda y atropellar a una mujer que transitaba con su carrito de compras. El hecho, registrado en video, muestra cómo la víctima es embestida violentamente y queda tendida en el suelo, mientras transeúntes corren a auxiliarla.

Municipio separa al sereno involucrado

El uniformado, identificado como Edwin Huamán Ayaucan, intentó asistir a la vecina luego de la colisión, aunque su accionar generó fuertes críticas por la imprudencia de conducir por un espacio destinado a peatones. En las imágenes se aprecia, además, que otros serenos transitaban correctamente por la pista, lo que refuerza las observaciones sobre la falta cometida.

Ante la difusión del caso, la Municipalidad de San Juan de Miraflores emitió un comunicado en el que informó la separación inmediata del agente del cuerpo de serenazgo por tratarse de una “falta grave”. Asimismo, se dispuso el inicio de un proceso de investigación para esclarecer las circunstancias del atropello.

La comuna precisó que la comisaría de la jurisdicción ya se encuentra a cargo de las diligencias correspondientes, mientras la vecina afectada recibe apoyo tras el impacto sufrido. El hecho ha reavivado el debate sobre la conducta de algunos serenos y la necesidad de reforzar protocolos para evitar abusos en el uso de sus vehículos.