Cae en Lima hombre con cinco identidades distintas

La Policía Nacional del Perú detuvo recientemente a Raffaello Cárpena, sujeto que en el pasado se hizo conocido por encabezar una campaña mediática desde Ucrania para reencontrarse con su esposa e hija durante el inicio del conflicto bélico en ese país. Sin embargo, hoy vuelve a ser noticia, pero bajo circunstancias muy distintas: está bajo investigación por fraude y por el uso de documentos e identidades falsas.

Durante un operativo en una vivienda en Chilca, los agentes hallaron un vehículo con placa diplomática perteneciente a la embajada de Indonesia, que tras las verificaciones fue identificado como robado. Junto a este hallazgo, también se incautaron otras matrículas diplomáticas de diferentes representaciones extranjeras, lo que revelaría un modus operandi para evitar controles policiales.

Cinco nombres, una sola persona

Según fuentes policiales, Cárpena utilizaba hasta cinco identidades distintas, entre ellas “Henry Raffaello Terán John Top” y “Nicola Raffaello Cárpena y Salcedo”. Incluso se detectó que poseía un documento de identidad español, además de partidas de nacimiento en Chiclayo y Trujillo. Las investigaciones también apuntan a que mantiene denuncias por falsedad genérica y hurto agravado desde los años noventa.

El caso abre dudas sobre la veracidad de su anterior campaña humanitaria, en la que solicitaba apoyo para localizar a familiares en Kiev. Lo que en su momento fue presentado como un drama personal ahora es revisado con cautela, mientras las autoridades buscan esclarecer cómo logró acceder a placas diplomáticas y documentos de distinto origen.