Vecinos de Collique anuncian protestas tras accidente mortal en Pasamayito

La vía Pasamayito volvió a ser escenario de una tragedia este domingo, luego de que un camión cargado con balones de gas se despistara a la altura de la séptima etapa de Collique, en Comas. El vehículo primero impactó contra un mototaxi estacionado y, segundos después, perdió el control en la conocida “curva del diablo”, donde embistió a una motocicleta. El violento accidente dejó tres fallecidos: el copiloto del camión y dos hermanos que iban a bordo de la moto, uno de ellos efectivo policial.

Los balones de gas que transportaba la unidad salieron disparados tras el vuelco, alcanzando a un adolescente de 17 años que se encontraba frente a una tienda. Además, resultaron heridos el conductor del camión, la menor de edad y el mototaxista. La magnitud del accidente provocó pánico entre transeúntes y vecinos, muchos de los cuales corrieron por temor a una explosión, mientras otros intentaban auxiliar a las víctimas.

Vecinos exigen obras de seguridad vial

De acuerdo con la Policía, dos de los fallecidos murieron en el lugar y un tercero perdió la vida camino al hospital. Aunque la investigación preliminar busca determinar si hubo una falla mecánica o un error humano, los residentes responsabilizan también a la falta de medidas de seguridad en la carretera, la cual —afirman— registra más de 20 muertes desde su apertura en 2022. En particular, señalaron que un rompemuelles mal ubicado en plena curva estaría provocando que los vehículos pierdan estabilidad.

Los pobladores exigieron la instalación urgente de muros de contención y advirtieron que podrían bloquear la vía si la Municipalidad de Lima no atiende sus reclamos. Además, tres viviendas y un vehículo estacionado quedaron dañados tras el impacto, lo que incrementa la preocupación de los vecinos sobre quién asumirá los costos de reparación. La Fiscalía y la Policía continuarán con las diligencias para esclarecer la causa del siniestro.