Cae banda de robacasas en Carabayllo: policía resulta herido en la pierna durante captura

Dos sujetos fueron capturados tras asaltar una vivienda en la avenida Juan Velasco Alvarado, en Carabayllo. Los ladrones vulneraron la puerta de la propiedad y, pese a los ladridos de perros y pedidos de auxilio, sustrajeron objetos de valor.

Cuando intentaban huir en un vehículo negro, uno regresó para llevarse un televisor, pero la rápida intervención policial frustró su escape. Tony Alzamora Domínguez fue capturado dentro del automóvil negro donde se halló el televisor robado.

Minutos después, efectivos policiales y agentes de serenazgo detuvieron a Luis Bambarén Costa, quien portaba un arma de fuego entre sus pertenencias. Ambos fueron identificados como responsables del robo a la vivienda.

Agente herido en captura

Durante la intervención, un efectivo de la Policía Nacional resultó herido en una pierna. El agente fue auxiliado por un compañero y un vecino, siendo trasladado en un patrullero municipal al hospital más cercano para recibir atención médica inmediata.

Traslado a comisaría

Los detenidos y el vehículo intervenido fueron conducidos a la Comisaría El Progreso. Allí se iniciaron las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades y continuar con la investigación del caso.