Policía abatido al frustrar robo en La Victoria deja un hijo de dos años en la orfandad

El suboficial José Gabriel Munive Gurmendi (31), conocido como "Pepito", murió durante un enfrentamiento con delincuentes al frustrar un asalto en La Victoria. Su hermano César asumirá el cuidado del hijo del fallecido, de 2 años y 4 meses, quien desconoce la noticia.

Entre lágrimas, familiares lo recordaron como "ejemplo de vocación". Carlos Munive, su hermano y también policía, destacó su labor ayudando a niños necesitados, mientras su primo José Luis recordó alegres momentos compartidos.

Equipamiento deficiente

José Antonio Palacios de "La Voz del Policía" resalta lo dicho por el hermano del policía, quien indicó que la víctima usaba un chaleco comprado por 80 soles en remate. El abogado indica que este equipo es "prácticamente inservible" frente a un equipo de protección completo para los agentes.

Palacios reveló que la PNP no renueva chalecos desde hace 20 años, ni municiones desde 1994, cuando estas deben reemplazarse cada seis meses. Agregó que otro efectivo herido portaba un revólver de 50 años con balas discontinuadas. "En ninguna policía del mundo se utiliza revólver para seguridad a los ciudadanos", dijo.

Denuncian indolencia policial

Un suboficial brigadier en actividad confirmó a Panamericana Televisión, que adquirió su chaleco antibalas por 1 700 soles aproximadamente. "Priorizo mi vida porque la institución nos abandona", declaró, citando el artículo 5 de la Ley 1267 que obliga a dotar de logística. Denunció patrulleros prácticamente inservibles y ellos mismos compran llantas, aceite y baterías.

"Estoy agradecido con la institución (PNP), pero del Comando (El general) estoy decepcionado porque es una persona que vela por sus propios intereses, no le importa la vida de los propios policías. Estas lágrimas que derramo es de impotencia, nos tienen abandonados", finalizó.