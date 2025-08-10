Lince: hombre atacado a balazos cerca de un puesto de emoliente se encuentra estable

Un hombre fue baleado este sábado en la cuadra 8 de la avenida José Leal en Lince, tras sostener una conversación con su atacante. Según el comisario del distrito, la víctima se retiraba acompañada cuando recibió tres impactos de bala.

El hecho ocurrió a metros de un concurrido puesto de venta de emolientes, generando pánico entre peatones. El agresor huyó rápidamente por la avenida José Leal, lo que motivó que la Policía Nacional activara el plan cerco con múltiples unidades para su captura.

Miembros de los Bomberos trasladaron al herido al hospital Loayza para que reciba la atención respectiva. La Policía Nacional ya revisa imágenes de cámaras de seguridad que podrían esclarecer las circunstancias del ataque.

Víctima conversaba con atacante

La víctima mantuvo un diálogo previo con los atacantes, cuya nacionalidad se investiga. "Al retirarse, le dispararon", precisó el comisario. Pese a la presencia de transeúntes en esta zona de alta circulación, ninguna otra persona resultó afectada.

Estado de salud de herido

La PNP analiza el móvil del ataque mientras continúa la búsqueda del sospechoso. Cabe resaltar, que el hombre natural de Iquitos que resultó herido evoluciona favorablemente en el hospital Loayza.