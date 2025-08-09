Kylian Mbappé: madre de futbolista llegó a Ancón para supervisar obras que realiza fundación de su hijo

Esta mañana, Fayza Lamari, madre y representante del delantero francés Kylian Mbappé, llegó al distrito de Ancón para supervisar las obras que desarrolla Inspired by KM -fundación de su hijo- construye un colegio y un campo de fútbol para la comunidad.

“Nos han recibido con las manos abiertas. Queremos darle un pequeño colegio, un pequeño lugar para que puedan soñar y salir adelante”, declaró la progenitora del futbolista del Real Madrid, que agradeció las muestras de cariño de los moradores.

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Las obras forman parte del trabajo social de la fundación de Mbappé, enfocada en fomentar la educación, el deporte y el desarrollo personal de menores en situación de vulnerabilidad. Se espera que el proyecto beneficie a muchas familias de Ancón.

La progenitora del jugador dijo que no solo Perú será beneficiado con estos proyectos sociales y confirmó que también visitará Brasil y Argentina donde se realizarán importantes obras en favor de la comunidad. “Nosotros solo vinimos a ayudar”, agregó.