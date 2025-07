Falso pasajero asesina a conductor de "El Rápido" en Los Olivos: ataque sería por extorsión

Un sicario se hizo pasar como pasajero para asesinar a balazos a un conductor dentro de su unidad de la línea JC Bus del Grupo El Rápido, la noche del último sábado 19 de julio en el distrito de Los Olivos.

El ataque ocurrió en la cuadra 61 de la Av. Universitaria, en la Urbanización Villasol, donde el sujeto disparó múltiples veces contra la víctima frente a los pasajeros. Pese a intentos de reanimación, el chofer falleció en el acto.

Vecinos se sienten inseguros

Mientras que el criminal huyó con un cómplice a bordo de una motocicleta. Vecinos manifestaron preocupación por la ola de crímenes en el distrito y aseguraron que se sienten inseguros viajando en buses.

"No vas a volver, me da pena por su familia", declaró una residente. "La presidenta no dice nada, todos lo que viajamos estamos preocupados. Yo vengo desde San Miguel y me siento inseguro, esta es mu ruta, vengo con mi familia, todos estamos inseguros", dijo otro entrevistado.

Posible caso de extorsión

La Policía no descarta que el crimen esté vinculado a extorsiones, delito frecuente contra transportistas. Investigaciones buscan determinar conexiones con redes dedicadas a "cupos" en el sector, patrón recurrente según antecedentes en la zona.