Asesinan a balazos a médico cirujano en plena autopista Ramiro Prialé

Un médico cirujano fue asesinado a balazos por delincuentes a bordo de una motocicleta. El hecho ocurrió la madrugada de este domingo 23 de febrero cuando se trasladaba en plena autopista Ramiro Prialé.

La hermana de la víctima llegó hasta el lugar y señaló a un equipo de El Dominical que su familiar se encontraba con su asistente tras realizar una cirugía y tenían en su poder dinero en efectivo.

Sin embargo, fueron interceptados por sujetos a bordo de una moto lineal que habrían intentado robarle y al intentar defenderse le dispararon a morir. Pese a que su acompañante pidió auxilio, el profesional de la salud falleció en el lugar.

Habla hermana de la víctima

"Le quisieron robar su celular, no sé si se opuso o tomaron que se resistió, pero el celular tenía para ajustar en la muñeca"... "Que te roben en la carretera, no se si lo han estado siguiendo no lo sé", dijo la hermana entre lágrimas.