Madre denuncia a hospital tras caída de incubadora de su bebé con 16 días de nacida

Una madre denuncia una seria negligencia en el hospital Sergio Bernales en Collique. La mujer señala que su bebé de 16 días de nacida se cayó de la incubadora tras ser internada por una fototerapia.

La mujer contó en entrevista con un equipo de El Dominical que acudió con la recién nacida para ser atendida por una cita, pero le indicaron que necesitaba una fototerapia ya que presentaba color amarillento (ictericia).

El doctor la mandó a sacar una serie de análisis, pero el centro de salud no contaba con los reactivos y le pidieron hacer los exámenes de manera particular, pero al no contar con los medios decidieron internar a la recién nacida.

Iniciarán investigaciones después de 4 días

La mujer dejó el último jueves en la noche a su bebé para comprar materiales, pero al retornar el informaron que la pequeña se cayó de la incubadora. Entre lágrimas la madre señaló que no entiende cómo ocurrió el accidente.

El director del hospital Sergio Bernales le ha manifestado que recién mañana van a iniciar las investigaciones del caso (4 días después del hecho), pero no le dan una respuesta clara sobre quién es la persona responsable.