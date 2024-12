Menor tras arrebatar celular a vendedor con discapacidad: “soy ratero decente, le robo a los que tienen”

En un operativo del Grupo Terna, dos menores de edad fueron capturados en Cercado de Lima tras robar a un vendedor de caramelos con discapacidad.

Los jóvenes aprovecharon un momento de distracción de su víctima para quitarle su celular, mientras respondía un mensaje de WhatsApp.

De acuerdo al coronel PNP Carlos López Aedo, estos delincuentes forman parte de una banda criminal conocida como ‘Los Piojos de Roosevelt’.

INSÓLITAS EXCUSAS

Uno de los detalles más resaltantes de este incidente fueron las sorprendentes excusas que dijeron tras ser capturados y el deseo de uno de ellos de integrarse al Ejército.

“Yo robo para comer, le pido disculpas al señor y que me perdone. (…) El chico estaba volteado, no lo vi bien y por eso le quité el celular”, dijo uno de los intervenidos.

“Ya te he dicho, yo cumplo mis 18 años y me voy al Ejército. Pero no me grabes pa todos, que me vuelves famoso, quiero ser de perfil bajo”, dijo otro de los hampones quien afirma ser “de un barrio decente”.

“Yo soy decente ratero, yo le robo a las personas que tienen, no a las que necesitan”, agregó.

Uno de ellos reconoce haber perdido la cuenta de las veces en las que ha sido intervenido por el Grupo Terna. Dos días antes del robo también habría sido detenido.