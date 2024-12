Falsos pasajeros asaltan y agreden a taxista por aplicativo en SJM

En San Juan de Miraflores, unos falsos pasajeros armados asaltaron y agredieron a un taxista por aplicativo.

¿QUÉ PASÓ?

De acuerdo al testimonio de la víctima señala que recibió la solicitud de una “carrera” a Chorrillos, detuvo su vehículo y en cuestión de minutos fue asaltado violentamente.

En los clips se observa cómo primero se acerca el supuesto pasajero y luego llegaron en manada al menos tres cómplices, quienes le arrebataron las pertenencias al conductor.

“Lo que pasa es que yo trabajo con aplicativo, con mi carrito propio, me pidieron un aplicativo (viaje) para Chorrillos de acá de la Fortaleza, de un pasaje sale un chiquillo me dice: ‘¿pa Chorrillo?’, le digo que sí, abre mi puerta y comienza a robar mi celular y al toque vienen tres más, me comienzan a abrir las puertas delanteras y me comienzan a puñetear, meter golpes y sacan un arma”, sostuvo el chofer a las cámaras de Panamericana Televisión.