Estos son los rostros de los criminales que asaltaron cevichería en VES

En Villa El Salvador, asaltaron a los comensales de una panadería ubicada en la avenida Micaela Bastidas, a plena luz del día; sin embargo, cámaras de seguridad lograron captar el rostro de parte de los hampones.

Algunos clientes lograron escapar por la puerta trasera, mientras que otros permanecieron inmóviles en sus sillas, intimidados por las armas de fuego.

ESTOS CRIMINALES SERÍAN RESPONSABLES DE OTROS ASALTOS POR LA ZONA

No es la primera vez que este establecimiento es blanco del hampa. Hace meses, sufrieron un intento de asalto.

El propietario del restaurante afirma haber estado recabando mayor información sobre dicho incidente y señala que más de un negocio de la zona ha sido víctima de esta banda delincuencial, entre estos se encuentra una panadería; no obstante, se han limitado a involucrarse en el tema por miedo a represalias.

“Compartí estos videos (del asalto) con muchos de los establecimientos cercanos y me comentaron que ya le habían robado esa banda, me compartieron videos pero no se quieren comprometer. Ya han hecho sus denuncias respectivas, pero hasta el momento la policía no los llega a capturar”, dijo.