Fallece joven de 22 años tras accidente en la Vía Expresa en Miraflores: "quiero justicia para mi hija”

Lamentablemente, se confirmó el fallecimiento de Ariana Calampa, una joven de 22 años, quien perdió la vida tras un accidente de tránsito en la Vía Expresa, en el distrito de Miraflores.

En su casa en Villa María del Triunfo, los padres relatan que Ariana, que se encontraba a bordo de su moto eléctrica, fue atropellada por un taxi cuando se dirigía al consultorio dental donde trabajaba.

"Tenía como seis meses manejando el vehículo, lo manejaba muy bien", indicó un allegado, quien destaca que la moto eléctrica contaba con todos requisitos de ley.

FAMILIA PIDE JUSTICIA

La joven, que era una amante de la marinera, falleció ayer alrededor de las 10:30 p.m., así lo dio a conocer su padre.

La familia de Ariana pide justicia y exige una investigación exhaustiva sobre las circunstancias del accidente. La madre de la bailarina señala que la Policía descartó que el taxista estuviese bajo los efectos del alcohol.

“La policía nos dijo a nosotros que, si pasa algo más grave, de todas maneras, va a tener que pagar lo que ha hecho. 'Sí o sí se va a ir adentro', me dijo (el policía), pero hasta ese momento no sabíamos lo que iba a pasar. (La PNP) dijo que le habían hecho el dosaje etílico y que no tenía eso, supongo que habrá sido negligencia de él. Lo único que yo quiero es justicia para mi hija, para mi hija, nada más. Por favor pido el apoyo de toda la familia marinera”, dijo visiblemente afectada, quien ha preferido no ver el video del accidente.