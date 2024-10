Empresario lleva 2 meses encerrado tras amenazas de extorsionadores: lo habrían bloqueado de línea 111

Un empresario ferretero lleva dos meses sin salir de casa ante el temor de ser asesinado por extorsionadores, que le exigen 50 mil soles de cupo.

Tras esta situación, el comerciante intentó buscar ayuda a través de la línea 111, recientemente inaugurada para atender denuncias de extorsión. Sin embargo, denuncia que su número fue bloqueado, y la única respuesta que recibió fueron simples consejos.

“Llamo al 111 y me contesta un joven que me dice que no podía plantar denuncia porque yo ya tenía denuncia en la Dipincri de Ventanilla (…), pero le digo: ‘señor nuevamente me están extorsionando’ (y me dice:) ‘no, señor, no podemos atenderte”, relató.

PARECE QUE LO BLOQUEARON

Luego de dar a conocer esta situación a los medios de comunicación, intentó volver a llamar a este número y se dio con la sorpresa que de que no entraban las llamadas de su celular, parece que lo han bloqueado de la Línea 111.

Días atrás, unos criminales atacaron contra su vivienda; no obstante, la Policía logró capturan a dos presuntos implicados: Adrián Chuquipiondo y Mar Acevedo; sin embargo, faltan otros delincuentes por capturar.