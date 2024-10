‘Plata o plomo’: víctimas de SJL hablan del terror que sienten tras recibir un mensaje con esta frase

‘Plata o plomo’ es una frase que viene generando terror en la capital ante los numerosos casos de extorsiones. Víctimas de San Juan de Lurigancho relatan los momentos de terror que vivieron a recibir misivas o mensajes bajo la consigna de estas temidas palabras.

“Pensamos que esto ya se había calmado porque no lo hacíamos público, pero ya al ver que no le hemos hecho público yo creo que están tomando represalias. Siguen con la amenaza y hoy día me llegó otro mensaje, con un audio, diciendo que nos dan hasta hoy hasta la medianoche para depositar los 30 mil soles porque si nos van a meter plomo”, relata la dueña de una bodega en Huaycán, negocio que fue baleado por los extorsionadores.

En otra parte del distrito, los delincuentes rompieron la puerta de una vivienda alquilada y dejaron un explosivo junto a un mensaje aterrador dirigido a una comerciante, utilizando la temida frase "plata o plomo".

“Esta es la última advertencia que le hago, sino el próximo atentado será para sus dos menores hijas, comunícate a este número”, se lee en el mensaje que le enviaron.

“Te tengo ubicado a ti como a tu familia, no quiero lamentos después”, “te habla los Malditos D’ SJL, por la seguridad de tu negocio y familia comunícate” son parte de los mensajes extorsivos que recibieron otros dos negocios de San Juan de Lurigancho.

JOSÉ BAELLA BRINDA RECOMENDACIONES

El general José Baella ha instado a la población a no ceder ante el miedo y a denunciar estos crímenes, por más intimidantes que parezcan, con el fin de frenar el avance de estos actos delictivos.

Baella destaca la necesidad urgente de dotar a la Policía Nacional con herramientas básicas para mejorar las investigaciones sobre delitos como la extorsión.