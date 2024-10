Iván Quispe Palomino y su detención: “querían que yo aceptara un DNI que no me correspondía”

Iván Quispe Palomino se encuentra pasando su primer domingo en familia, luego haber sido liberado tras ser sindicado erróneamente como el número 2 al mando de Sendero Luminoso.

Quispe Palomino, que fue liberado el pasado 18 de octubre, anuncia que tomará medidas legales contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y revela que dicho funcionario no se ha disculpado por esta situación.

“No hemos tenido ese acercamiento o ningún tipo de interés de parte del ministro (del Interior) para que pueda pedir disculpas ante la difamación y todo daño que nos ha causado a mí y a mi familia”, dijo a El Dominical.

Mientras servía a los miembros de su familia un delicioso rocoto relleno, relató que cuando fue intervenido, tras ser confundido con el camarada ‘José’, se encontraba de camino a su trabajo.

"Cómo voy a sentirme conforme si el problema que ellos han generado es a nivel nacional, difamándome, confirmando, ratificando que yo era la persona que estaban buscando y ni siquiera diciendo que era parte Sendero, sino como cabecilla número dos de Sendero Luminoso (…) no sé cómo decirlo, pero el ministro, no sé qué busca mi persona, pero me ha hecho bastante daño. Entonces eso para mí no es correcto, que él simplemente diga que fue un error. Él tiene que públicamente pedir una disculpa, que se retracte encima con mi familia. Nosotros vamos a presentar una denuncia”, agregó.

IRREGULARIDADES EN SU DETENCIÓN

El agraviado desmiente la versión de los agentes policiales que señalan que él tenía 3 identidades falsas y los acusa de querer hacerlo aceptar un DNI que no le correspondía.

“Ellos, en su declaración, dicen que yo he tenido 3 DNI, identidades falsas, que no me correspondía a mí, pero eso nunca ha existido. Más de lo contrario, ellos querían que yo aceptara un DNI que no me correspondía, yo tenía un DNI que es legítimo de la Reniec (…) yo en ningún momento tuve tres identidades (¿le querían endosar un DNI físico?), antes, porque ellos no creían que yo decía mi número de DNI, decían que yo estaba mintiendo, todo matonesco, el encargado decía que yo debería decir la verdad, pero la verdad es que yo tenía esa identidad. Hasta por edad me dijeron que yo tenía más edad que 49 años, que tengo actualmente”, sostuvo.

Otra de las irregularidades en dicha intervención es que el verdadero requisitoriado presentaba problemas en la mano izquierda al faltarle la falange de uno de los dedos y no tener movilidad en algunos de ellos; no obstante, el detenido no tiene estas dificultades.

El agraviado no descartan que lo hayan querido “perjudicarlo”, acusándolo por ser el segundo miembro de Sendero Luminoso, para “tapar sus problemas”.