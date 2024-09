Choferes de ‘Ruta B’ siguen siendo extorsionados: "nos piden S/ 20 diarios por cada unidad”

Pese al estado de emergencia decretado por el Gobierno para combatir la criminalidad organizada, las extorsiones continúan azotando Lima Norte. Los conductores y choferes de la 'Ruta B', denuncian que vienen recibiendo amenazas.

“Yo he sido encañonado dos veces, me han rastrillado la pistola, nos piden un pago de 20 soles diario por cada unidad. Tenemos más de 100 unidades acá que laboran día a día, aproximadamente más de 10,000 personas movilizamos al Centro de Lima a diario”, relató un chofer, que prefirió mantener su identidad en reserva.

“Cuando hacemos la cola, suben y nos indican que avancen adelante uno por uno a los carros, nos hacen avanzar tres cuadras, viene la otra moto lineal, nos cierra. En mi caso, he sido encañonado dos veces, soy padre de familia y por el momento no estoy laborando porque me siento atemorizado porque me piden 20 soles diarios y la vida no tiene precio”, agregó.

DETALLES DE LAS AMENAZAS

Las amenazas comenzaron hace 15 días, cuando tres conductores fueron golpeados por negarse a entregar sus ganancias a los extorsionadores.

En un intento por proteger sus vidas, los transportistas de la Ruta B tomaron esta drástica medida: “somos 100 unidades que hemos decidido no trabajar ni laborar hasta que el Gobierno haga algo”, agregando que se sumarán al paro del 3 de octubre, fecha en la que el Congreso debatirá el proyecto de ley sobre terrorismo urbano.