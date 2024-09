Operativo a visitantes en penal Castro Castro: cuentan con apoyo del Ejército

La Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra realizando un operativo a los visitantes del penal Miguel Castro Castro, ubicado en el distrito de San Lurigancho.

“La finalidad de este operativo, entre otros, es también detectar las famosas correas de transmisión. Al no tener comunicación por medio tecnológicos van a buscar de una u otra manera comunicarse en el supuesto caso con los cabecillas dedicados a estos delitos de extorsión. Por eso que hemos irradiado a cinco cuadras a la redonda para poder edificar vehículos sospechosos, que están estacionados en los alrededores. Entendemos que esas personas al margen de la ley no van a estar. Estamos haciendo el control uno por uno, no va a haber persona que no esté debidamente identificada que ingrese al penal de Castro Castro”, dijo el jefe de la Región Policial, el general Enrique Felipe Monroy, quien precisa que se han detenido a al menos dos requisitoriados por robo y hurto agravado.

EJERCITO EN EL OPERATIVO

La autoridad policial precisó que el operativo tiene a disposición a 250 efectivos policiales y 40 miembros del Ejército, tomando en cuenta que hoy, domingo, se espera que 3 mil personas acudan al penal para visitar a los internos.

“Aquí el Ejército ya está establecido del mismo decreto de estado de emergencia. Es en apoyo a la Policía Nacional. Nosotros ya es unas conversaciones que hemos tenido con los generales a cargo tanto del norte como del sur de Lima Metropolitana, su participación en específico, acá nos acompaña el componente militar para dar la cobertura en el segundo anillo de seguridad”, agregó.