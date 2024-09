Balean bus lleno de pasajeros en VES por cobro de cupos: “me acaban de poner pistola”

Este fin de semana, se ha reportado un brutal ataque a balazos contra un bus lleno de pasajeros en el distrito de Villa El Salvador.

El atentado, que ocurrió en Lomo de Corvina, habría sido perpetrado por extorsionadores y el vehículo pertenece a la flota de la empresa Santa Catalina, la cual maneja la línea A, B y C.

“César, ahorita me acaban de poner pistola, ya no me han amenazado a mí, sino a la empresa. Dos jóvenes han sido, me han dejado un mensaje, ya firmé, un mensaje para la empresa. No le abrí la puerta, me han querido meter bala, ahí está la gente. Con arma toda la gente, le informo, señor César. Ya yo voy a informar a la empresa, no me han robado nada, nada me han quitado sino que le comunica a la empresa”, se le escucha al chofer informar.

En el lugar de los hechos se han encontrado al menos 13 casquillos de bala y los peritos de criminalística llegaron a la cochera de dicha empresa para hacer las diligencias correspondientes.

ASÍ INICIARON LAS AMENAZAS

De acuerdo a los agraviados, el jueves les dejaron una carta amenazante a un chofer de la línea C, la cual transita por el distrito de San Juan de Lurigancho. Adicionalmente, el viernes, se reportó el ataque por parte de un motociclista, quien le cerró el paso a uno de sus buses y disparó al aire.

Los criminales precisaron, en la carta amenazante, que son miembros de la banda ‘La Batería de San Juan de Lurigancho Plata o Plomo’. En la misiva adjuntaron un número de teléfono al cual tendrían que contactar para efectuar el pago a los delincuentes.