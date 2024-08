Trata de personas: Capturan a 6 presuntos integrantes de banda criminal ‘One Family’

En el distrito de Lince, se llevó a cabo un operativo contra la banda criminal ‘One Family’, que estaría vinculada con la trata de personas, extorsión y explotación sexual.

La intervención se llevó a cabo en la cuadra 20 de la avenida Petit Thouars, este megaoperativo se ejecutó en varios distritos en simultáneo.

“Soy inocente, no sé de lo que se me está acusando (se le está acusando de pertenecer al grupo criminal 'One Family'), no pertenezco a ningún grupo, yo vendo ropa, le vendo ropa a las chicas y en mi celular están las pruebas, que revisen mi celular”, fue una de las declaraciones de una de las acusadas. Los policías la trasladaron a su domicilio para registrarlo en su totalidad.

GOLPE A BANDA CRIMINAL 'ONE FAMILY'

El coronel Jan Bergerot Castro, jefe de la División de Trata de Personas de la PNP, informó que se logró la captura de seis de los integrantes de dicha banda criminal “y casi su desarticulación”.

La autoridad PNP se pronunció sobre la joven intervenida y sostuvo que “tiene un papel muy importante dentro de la organización criminal” y que el Ministerio Público “se va a encargar de sustentar ante el órgano jurisdiccional su grado de responsabilidad”.