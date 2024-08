Hallan 2 cadáveres en basural del Rímac y alcalde no descarta que se queden sin serenos la próxima semana

En el distrito del Rímac, se han encontrado dos cadáveres en un basural, ubicado en la cuadra dos de la Prolongación Tacna, cerca al mercado del Limoncillo.

Hasta el momento se desconoce la identidad y sexo de las víctimas; sin embargo, se presume que se trata del cuerpo de dos hombres que fueron arrojados en este espacio en horas de la mañana.

ALCALDE DEL RÍMAC SOBRE PERMANENCIA DE SERENOS

Tras este macabro hallazgo, el alcalde Néstor de la Rosa, se pronunció sobre la falta de presencia de Serenazgo en la zona y argumentó que esta deficiencia se ocasiona a raíz de un problema presupuestal.

“Yo he hecho público lo que estamos pasando en el distrito del Rímac, que lamentablemente no tenemos una capacidad financiera para poder afrontar y hemos hecho público también la posibilidad quizás en las próximas semanas estar suspendiendo temporalmente el servicio de Serenazgo, al no tener cómo pagar por ejemplo al personal que cumple el día a día”, indicó el burgomaestre.

El funcionario ante la pregunta sobre si su distrito podría quedarse sin serenos la siguiente semana, señaló que lo están evaluando.

“(¿La próxima semana el Rímac podría quedarse sin serenos en todo el distrito?), lo estamos evaluando, (¿de cuántos serenos estamos hablando?), tenemos actualmente algo de 70 a 80 serenos, no tenemos más, no tenemos capacidad financiera en el Rímac y lo he hecho público también en los medios de ustedes, no se puede sostener, es insostenible”, advirtió.

Sobre la propuesta que le realizó al gobierno de Dina Boluarte sobre el aumento del presupuesto en su distrito, afirmó que es un pedido que “quedó en nada”.