¿Qué pasará con el colectivero que embistió y arrastró a un policía en Chorrillos para evitar multa?

El video de un colectivero arrastrando a un efectivo policial en su vehículo tras una intervención en Chorrillos ha causado gran indignación y sorpresa en la población.

El conductor, que llevaba a dos pasajeros en su vehículo, ha sido identificado como José Antonio Tumba Morón y embistió a un agente policial en un intento de huir de la intervención.

Los efectivos policiales avanzaron por varias cuadras de la avenida Defensores del Morro, la misma vía por la que el suboficial era arrastrado en el capó del vehículo.

Tras una intensa persecución, los aterrados pasajeros lograron bajar del vehículo en fuga y la policía consiguió detener a Tumba Morón.

DETALLES DEL CONDUCTOR

De acuerdo a la información policial, el conductor de 21 años manejaba con la licencia suspendida, debido a la acumulación de papeletas por infracciones como no respetar señales de tránsito, estacionar en zonas no permitidas y no usar el cinturón de seguridad.

Por otro lado, el auto, con placa CAD327, también tenía fotopapeletas en el SAT por exceso de velocidad.

A estos antecedentes se suma ahora un proceso por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de tentativa de homicidio, en agravio del suboficial de primera de la PNP Eduardo Otazu. El conductor fue trasladado a la comisaría del sector, donde deberá responder ante la justicia.