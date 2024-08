Natalia Málaga habría amenazado al hijo de Eva Ayllón: filtran video de la exvoleibolista rayando un carro

En medio de la polémica, ha salido a la luz un video en el que se observa a Natalia Málaga, aparentemente, rayar con una llave la puerta delantera del auto del hijo de la reconocida cantante y compositora Eva Ayllón, Francisco García.

El agraviado acudió a la comisaría de Sagitario para denunciar los hechos, según su declaración, mostró los videos y enfrentó a la exvoleibolista, quien le habría respondido con una amenaza.

¿QUÉ PODRÍA PASAR CON MÁLAGA?

El abogado Christian Uceda declaró que lo realizado por Natalia Málaga constituye un delito, destacando que existen dos vías posibles para resolver este caso: la penal y la civil.

“Este hecho está catalogado en el Código Penal como un delito, está en el artículo 205 del código penal, sanciona con una pena no mayor a 3 años”, explicó; no obstante, sostuvo que en el “ámbito civil” se podría considerar que, producto de la conducta de Málaga, tendría que “pagarse un monto monetario por todos los daños que te han ocasionado”, en dónde no solo se considera “lo patrimonial”.

Es decir, en la vía civil, se podrían considerar daños emocionales y psicológicos, que tendrían un valor pecuniario.

Además, Uceda Castañeda advirtió que el caso podría complicarse si se confirma la presunta amenaza, lo cual haría que el daño al vehículo de García Ayllón sea el menor de los problemas para Málaga.

“Si hubiera la prueba de la amenaza, ya entonces el fiscal podría entablar la denuncia de oficio también por el delito de amenaza, ese es no menor de cuatro años. Al ser dos delitos, se aplica la pena del delito más grave, en ese caso, si la de amenaza está configurada y está probada, entonces iría más por ese delito que por el del daño patrimonial", dijo en especialista a Panamericana Televisión.