Mujer sorprende a falso delivery y se lanza sobre él cuando huía en su moto

La delincuencia sigue aumentando la cifra de víctimas. Cámaras de seguridad captaron el momento que un sujeto en moto, llevando la caja de un repartidor en su espalda, baja de su vehículo y le roba el celular que llevaba una mujer que caminaba por una vereda.

El hecho ocurrió en San Martín de Porres, en la segunda etapa de San Francisco de Cayran, cuando la víctima atendía una llamada. El delincuente vio a su víctima e inmediatamente bajó de su motocicleta que dejó en la calle, corre hacia ella y le arrebató el celular que tenía en las manos. Lo que no se esperaba el delincuente era la reacción de la víctima.

La mujer salió corriendo detrás del falso delivery que se subió a su moto e intentó huir, pero ella se lanzó sobre él y lo zarandeó con fuerza, sin embargo, el sujeto no se detuvo y continuó su huida a bordo de su motocicleta. En tanto, la mujer cayó al piso sin poder hacer nada.

ABANDONADOS POR EL GOBIERNO

Los vecinos aseguran que la zona está plagada de asaltos y robos, no tienen ningún momento de paz ni tranquilidad, además, se mostraron impotentes pues, aunque se ha dado aviso a las autoridades, nadie ha hecho nada para mejorar esta situación. “No puedo salir, tengo que salir mirando. A mí me han robado dos veces en el parque, un sujeto alto, joven, me abrazó y me quitó la cartera”, aseguró una residente.

Esta es la situación que viven los vecinos del parque ‘Los Lápices’ donde aseguran que la zona se ha llenado de ladrones. Ni el patrullaje integrado ni “amanecer Seguro” han servido para revertir esta situación.